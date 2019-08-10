"Шахтер" отдал в аренду нападающего, которого купил у "Манчестер Сити"
Нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде перешел в турецкий "Газишехир Газиантеп". Срок арендного соглашения – до конца сезона.
При этом об аренде игрока сообщает турецкий клуб.
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А "Шахтер" еще не обнародовал об этом информацию. Как пояснил руководитель службы по связям с общественностью и СМИ Андрей Бурлаков, по этому трансферу еще не были подписаны все документы.
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В прошлом сезоне Оларенваджу Кайоде провел за "Шахтер" всего 16 матчей. Он забил только один гол и отдал одну результативную передачу.
Форвард перешел в "Шахтер" в начале 2018 года из "Манчестер Сити". Сначала он находился в аренде, а затем "горняки" выкупили его за 3 миллиона евро.
"Газишехир Газиантеп" – дебютант турецкой Суперлиги.