"Шахтер" отдал в аренду нападающего, которого купил у "Манчестер Сити"

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"Шахтер" отдал в аренду нападающего, которого купил у "Манчестер Сити"

Нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде перешел в турецкий "Газишехир Газиантеп". Срок арендного соглашения – до конца сезона.

При этом об аренде игрока сообщает турецкий клуб.

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А "Шахтер" еще не обнародовал об этом информацию. Как пояснил руководитель службы по связям с общественностью и СМИ Андрей Бурлаков, по этому трансферу еще не были подписаны все документы.

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В прошлом сезоне Оларенваджу Кайоде провел за "Шахтер" всего 16 матчей. Он забил только один гол и отдал одну результативную передачу.

Форвард перешел в "Шахтер" в начале 2018 года из "Манчестер Сити". Сначала он находился в аренде, а затем "горняки" выкупили его за 3 миллиона евро.

"Газишехир Газиантеп" – дебютант турецкой Суперлиги.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер Трансферы
Источник: 24 канал
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