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"Шахтер" отдаст очередного игрока в аренду "Мариуполю"

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Назарий Муравский / ФК "Шахтер"

Защитник донецкого футбольного клуба "Шахтер" Назарий Муравский перейдет в аренду в "Мариуполь".

Об этом сообщил ведущий "Футбольного формата" Андрей Малиновский.

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20-летний Муравский прошел с "горняками" первый тренировочный сбор нынешней зимой. Назарий сыграл с "Лехом", "Войводиной", "Пролетер", "Словацко" и "Македония ГП", а также оказался в заявке "Шахтера" на Лигу Европы.

Недавно футболист присоединился к "Мариуполю" и уже успел провести два товарищеских матча в составе приазовцев. Ранее защитник выступал за молодежную команду "Шахтера".

"Мариуполь" этой зимой арендовал у "Шахтера" защитников Даниила Сагуткина и Игоря Кирюханцева, полузащитников Артема Дудика и Даниила Игнатенко, а также форварда Станислава Библика.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансферы ФК Мариуполь Шахтер
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