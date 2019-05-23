"Шахтер" открыл детскую футбольную площадку на линии фронта

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"Шахтер" открыл детскую футбольную площадку в Попасной
"Шахтер" открыл детскую футбольную площадку в Попасной / shakhtar.com

"Шахтер" открыл детскую футбольную площадку в Попасной Луганской области. Город находится на линии фронта.

Об открытии школы сообщает официальный сайт "горняков".

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Открытие новой площадки состоялось в рамках проекта "Давай, играй!". Тренировки будут проводиться три раза в неделю, а заниматься будут 70 детей.


"Шахтер" открыл детскую площадку в Попасной

Стоит отметить, что в районе Попасной в начале апреля погибли двое украинских военнослужащих Яна Червона и Александр Милютин.

В прошлом году "Шахтер" открыл в Киеве площадку для детей с особенностями развития, проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения и с ментальными нарушениями. Кроме киевского, аналогичные площадки были открыты в Мариуполе и Киеве.

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Теги: Новости Спорта Спорт Шахтер Футбол
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