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"Шахтер" первым в Украине запускает клубный канал: что будут показывать

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"Шахтер" / 24 канал

Донецкий "Шахтер" получил лицензию на запуск телеканала. 13 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил выдать дончанам лицензию на кабельное вещание по технологии ОТТ телеканала FCSD.

По словам представителя "Шахтера", телеканал FCSD станет первым футбольным клубным телеканалом в Украине, сообщает "Детектор медиа". Канал будет вещать круглосуточно и транслировать матчи "Шахтера".

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Также "Шахтер" покажет архивные матчи (клуб имеет видеоархив за 20 лет), аналитику, интервью с игроками, репортажи о жизни футбольной команды.

Канал "Шахтера" не входит в "Медиа группу Украина", которая имеет три собственных футбольных канала, и является отдельным проектом. Вместе с медиагруппой канал FCSD имеет общего владельца – Рината Ахметова.

Дистрибуцией и монетизацией клубного канала будет заниматься коммерческий отдел "Шахтера".

FCSD планирует вещать в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Сигнал в них будет доставлять по IP, уже имеет соглашение с компанией Cosmonova, сообщил представитель "Шахтера".

Также канал будет распространять свой контент на онлайн-платформе футбольного клуба – его сайте.

Что такое OTT? Общий термин для услуг, которыми можно пользоваться используя сеть Интернет, которые предлагаются оператором.

Канал планирует монетизацию благодаря подписке и размещению спонсорства.

На вопрос члена Нацсовета Олега Черныша, будет ли канал платить кабельным провайдерам за вхождение в их сети, или будет сам брать с них плату за ретрансляцию, представитель "Шахтера" сказал, что канал планирует получать средства от провайдеров.

Олег Черныш предлагал перенести рассмотрение вопроса, чтобы канал FCSD подготовил видеопрезентацию. Коллеги его не поддержали и большинством голосов поддержали выдачу лицензии сроком на 10 лет.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Шахтер Новости Спорта Спорт Футбол
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