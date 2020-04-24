"Шахтер" первым возобновил тренировки несмотря на коронавирус

Донецкий "Шахтер" принял решение возобновить тренировочные занятия, несмотря на пандемию коронавируса.

Игроки были разделены на группы по четыре человека, каждый из членов которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка. Об этом сообщил защитник "горняков" Додо в интервью Globo.

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Первый день тренировок был действительно классным. Было сложно тренироваться таким образом, в одиночестве. Но когда ты делаешь то, что любишь больше всего, это убивает тоску. Наиболее необычно то, что ты не можешь контактировать с другими игроками, ведь раньше мы всегда тренировались вместе. Теперь отдельно. Это плохо. Но ощущение того, что ты занимаешься любимым делом, лучшее из возможных. Пусть даже не таким образом, как мы привыкли,

– сказал он.

По информации "ТаТоТаке", чемпионат Украины планируют возобновить в середине июня.

В УПЛ осталось доиграть 9 туров. Лидером чемпионата сейчас является "Шахтер".

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