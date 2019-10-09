"Шахтер" победил лидера Первой лиги: видео

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"Шахтер" победил "Оболонь-Бровар"
"Шахтер" победил "Оболонь-Бровар" / shakhtar.com

"Шахтер" во время паузы, связанной с международными матчами национальных сборных, провел контрольный поединок. "Горняки" встретились с лидером Первой Лиги – клубом "Оболонь-Бровар".

Стартовые составы команд

В стартовом составе "горняков" вышли футболисты, которые не получают игровую практику во время официальных поединков. Алексей Шевченко, Додо, Богдан Бутко, Витао, Маркиньос Сиприано, Артем Бондаренко, Клим Приходько, Тете, Дентиньо, Артем Холод, Андрей Борячук.

Боевой состав на поединок выставил наставник "пивоваров" Сергей Ковалец. Евгений Боровик, Алексей Майданевич, Андрей Семенко, Юрий Мате, Алма, Ярослав Дышкант, Юрий Бровченко, Гути, Олег Слободян, Артем Ковбаса, Александр Батальский.

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Результативная победа

Шахтер – Оболонь-Бровар 2:0
Голы: Холод, 22, Тотовицкий, 82

В первом тайме за "горняков" отличился Артем Холод. После перерыва преимущество дончан закрепил Андрей Тотовицкий. Гости так и не смогли хотя бы раз огорчить Шевченко.

Шахтер – Оболонь-Бровар видео матча

Послесловие

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру подытожил товарищескую встречу с "пивоварами". "Обе команды продемонстрировали самоотдачу, корректно и дисциплинированно провели матч. Мы показали хорошую позиционную игру и добились целей. В поединке приняли участие ребята из молодежного состава. Им удавалось правильно играть согласно нашему принципу, вместе атаковать и обороняться. Поздравляю всех, а теперь можно немного отдохнуть", – сказал Каштру.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер
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