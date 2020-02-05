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"Шахтер" победой начал второй зимний сбор в Турции – видео голов

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Шахтер – Македония ГП результат и видео / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" провел очередной товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. "Горняки" обыграли "Македонию ГП" со счетом 2:0.

Шахтер – Македония ГП 2:0

Голы: Тете, 13, Фернандо, 43

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"Шахтер" сразу захватил инициативу, и едва ли не первый момент привел к голу в ворота македонцев. Тете элегантно убрал защитника и филигранным ударом от штанги вывел "горняков" вперед. Также были возможности у Фернандо, Хочолавы и Крыськива, однако им повезло меньше.

Команда Каштру все же успела удвоить преимущество перед самым перерывом. На 44-й минуте Фернандо перехватил неудачный пас защитника, обыграл голкипера и поразил пустые ворота. Вторая половина получилась "сухой", несмотря на хорошие возможности у обоих соперников. "Македония ГП" даже смогла забить, правда, арбитр зафиксировал офсайд.

Шахтер – Македония ГП видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтер
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