"Шахтер" поднялся на одну позицию в рейтинге УЕФА, "Динамо" – 25-е
Донецкий "Шахтер" улучшил свою позицию в обновленном клубном рейтинге УЕФА. "Горняки" поднялись на 18-ю позицию.
Прогрессу "Шахтера" в рейтинге УЕФА поспособствовала победа в 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" по сумме двух матчей одолели португальскую "Бенфику".
К теме: Таблица коэффициентов УЕФА: успех "Шахтера" закрепил Украину в топ-10 рейтинга
В рейтинге дончане обошли португальский "Порту", который также вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. "Драконы" уступили немецкому "Байеру".
Теперь у "Шахтера" 75 очков. Кроме того, дончане могут улучшить свою позицию. Впереди украинцев французский "Лион" (77 очков), итальянские "Наполи" (77) и "Рома" (79).
Как известно, в 1/8 финала "горняки" сыграют с немецким "Вольфсбургом".
Рейтинг украинских клубов
18. "Шахтер" (75 очков)
25. "Динамо" (55 очков)
113. "Заря" (12,5 очка)
164/165. "Александрия" (6,8 очка)
164/165. "Мариуполь" (6,8 очка)
Лидирует в рейтинге испанский "Реал", у которого 134 очка. Второй идет "Барселона", а третьей – немецкая "Бавария".
Выбор редакции
-
Фанаты "Райо" снова скандировали оскорбительные возгласы в адрес Зозулисегодня , 11:54
-
"Ливерпуль" разгромно проиграл "Уотфорду" и не смог повторить рекорд "Арсенала" в АПЛ: видеосегодня , 11:02
-
Украина без медалей чемпионата Европы с биатлона, коронавирус в Серии А – главные новости спортасегодня , 08:10