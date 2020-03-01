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"Шахтер" поднялся на одну позицию в рейтинге УЕФА, "Динамо" – 25-е

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Донецкий "Шахтер" улучшил свою позицию в обновленном клубном рейтинге УЕФА. "Горняки" поднялись на 18-ю позицию.

Прогрессу "Шахтера" в рейтинге УЕФА поспособствовала победа в 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" по сумме двух матчей одолели португальскую "Бенфику".

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В рейтинге дончане обошли португальский "Порту", который также вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. "Драконы" уступили немецкому "Байеру".

Теперь у "Шахтера" 75 очков. Кроме того, дончане могут улучшить свою позицию. Впереди украинцев французский "Лион" (77 очков), итальянские "Наполи" (77) и "Рома" (79).

Как известно, в 1/8 финала "горняки" сыграют с немецким "Вольфсбургом".

Рейтинг украинских клубов

18. "Шахтер" (75 очков)
25. "Динамо" (55 очков)
113. "Заря" (12,5 очка)
164/165. "Александрия" (6,8 очка)
164/165. "Мариуполь" (6,8 очка)

Лидирует в рейтинге испанский "Реал", у которого 134 очка. Второй идет "Барселона", а третьей – немецкая "Бавария".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Шахтер УЕФА Футбол
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