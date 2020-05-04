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"Шахтер" подтвердил переговоры с "Баварией" по трансферу легионера

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Додо
Додо / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" вел переговоры с "Баварией" о продаже бразильского защитника Додо. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказал, чем закончились переговоры.

Палкин в эфире программы "Большой футбол" заявил, что "Бавария" действительно интересовалась Додо. Он подтвердил, что клубы вели переговоры, однако чемпионов Германии не устроила цена на футболиста.

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По данным Transfermarkt, цена на 21-летнего Додо составляет 3,6 миллиона евро. Его контракт с "Шахтером" действует до 30 июня 2022 года.

Немецкие СМИ сообщают, что "Бавария" действительно ищет флангового защитника. Причина в том, что защитник Йозуа Киммих выступает в "Баварии" в полузащите, а Бенжамена Павара планируют использовать в центре обороны.

Также сообщалось, что "Бавария" и другие клубы проявляют интерес к легионеру "Шахтера" Тете.

"Шахтер" вроде готов продать Тете за 50-70 миллионов евро.

В то же время Палкин заявил, что клуб не планирует продавать Тете, но отметил, что отступные за бразильца действительно высоки.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бавария Трансферы Шахтер
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