"Шахтер" получил кубок и медали чемпионов Украины: яркие фото и видео с церемонии

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"Шахтер" – чемпион УПЛ в сезоне 2018/19
"Шахтер" – чемпион УПЛ в сезоне 2018/19 / ФК "Шахтер"

После матча "Шахтера" с "Динамо" в Харькове состоялась церемония награждения "горняков" в связи с победой в чемпионате Украины.

Футболисты, тренерский штаб, менеджмент и персонал получили золотые медали чемпионов Украины.

Перед награждением: "Шахтер" и "Динамо" в матче с двумя удалениями сыграли в результативную ничью: видео

Игроки и тренеры "Шахтера" по очереди вышли на церемонию награждения по специальной дорожке.


Награждение "Шахтера" // Фото: ФК "Шахтер"

Награждали "оранжево-черных" президент Премьер-лиги Томас Гримм и вице-президент ФФУ Олег Протасов. Последним за трофеем чемпионов Украины сезона-2018/19 вышел капитан "Шахтера" Тайсон.


"Шахтер" победил в чемпионате Украины сезона 2018/19 // Фото: ФК "Шахтер"

После окончания основной части церемонии "горняки" сделали круг почета, провели небольшой фотосет и отпраздновали радостный момент с болельщиками.


Награждение "Шахтера" в сезоне 2018/19 // Фото: ФК "Шахтер"

"Шахтер", обыграв "Зарю" в 29-м туре УПЛ, за три тура до конца сезона стал чемпионом Украины. "Горняки" завоевали свой 34 трофей за время независимости Украины. По этому показателю "Шахтер" обошел "Динамо", у киевлян 33 трофея после 1991 года.

Церемония награждения Шахтера в сезоне 2018/19: смотрите видео

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер УПЛ
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