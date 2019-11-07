"Шахтер" получил серьезные кадровые потери перед матчем с "Динамо" в чемпионате

Донецкий "Шахтер" имеет кадровые проблемы перед матчем 14 тура чемпионата Украины с киевским "Динамо". Команды встретятся в Харькове 10 ноября.

Кадровые потери "Шахтера"

Вероятно, "горнякам" в матче с "Динамо" не поможет Манор Соломон и Евгений Коноплянка. Оба не приняли участие в игре Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб.

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Сроки восстановления Соломона и Коноплянки пока не известны.

Кроме того, в игре с киевлянами "Шахтеру", возможно, не поможет Тарас Степаненко. Футболист не смог доиграть игру в Лиге чемпионов. Тренер "горняков" Луиш Каштру подтвердил, что Тарас был заменен из-за травмы.

Полностью пропустит матч против киевлян полузащитник Алан Патрик. Бразилец получил 3 матча дисквалификации за неспортивное поведение в игре с "Александрией".

Кадровые потери "Динамо"

У киевлян тоже не все хорошо в кадровом вопросе. Поединок против "Шахтера" из-за дисквалификаций пропустят центральные полузащитники Владимир Шепелев и Сергей Сидорчук.

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Не поможет "Динамо" травмированый вратарь Денис Бойко. Под вопросом участие в матче Виталия Буяльского и Тамаша Кадара. Оба отправились с "Динамо" на матч против "Копенгагена".

После 13 туров в чемпионате Украины "Динамо" проигрывает "Шахтеру" 10 очков. В последней игре киевляне разгромили "Львов" (4: 0), а "Шахтер" обыграл "Карпаты" (0: 3).