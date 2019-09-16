"Шахтер" получит немалую сумму за успешные выступления в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" получит бонусы от УЕФА за успешные выступления в Лиге чемпионов. Сумма определялась по результатам выступлений за последние десять лет.

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По данным издания Kicker, призовые для "Шахтера" составили 21,05 миллиона евро. Это 14-й показатель среди всех клубов в Европе.

Больше всего получит испанский "Реал" – 35,46 миллиона евро. На втором месте еще один испанский клуб – "Барселона" – 34,35 миллиона евро. Замыкает тройку лидеров немецкая "Бавария" – 33,24.

Напомним, "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 18 сентября, матчем против "Манчестер Сити". Начало матча в Харькове на ОСК "Металлист" в 22:00. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.