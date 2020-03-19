"Шахтер" попал в топ-100 самых дорогих клубов мира, "Динамо" – вне рейтинга
Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг топ-100 самых дорогих футбольных клубов мира. В рейтинг попал донецкий "Шахтер".
"Шахтер" – единственный украинский клуб, который попал в рейтинг. "Горняки" разместились на 69-й строчке. Стоимость состава "Шахтера" составляет 150,60 миллиона евро.
Читайте также Цыганков и Исмаили попали в рейтинг самых дорогих игроков не из топ-5 чемпионатов
В рейтинг не попало киевское "Динамо". Стоимость состава киевлян немножко не дотягивает до 90 миллионов евро.
При этом последнее сотое место в рейтинге Transfermarkt занял турецкий "Галатасарай". Стоимость турок составляет 101 миллион евро.
В топ-5 рейтинга попали клубы, стоимость которых перешагнула отметку в один миллиард евро. В пятерке по два представителя имеет Англия и Испания и один – Франция.
Самым дорогим клубом Германии является мюнхенская "Бавария" (935,15 миллиона евро), Италии – "Ювентус" (755,50 миллиона евро).
Топ-5 самых дорогих клубов мира
1. "Манчестер Сити" (Англия) – 1,27 миллиарда евро
2. "Ливерпуль" (Англия) – 1,19 миллиарда евро
3. "Реал" Мадрид (Испания) – 1,08 миллиарда евро
4. "Барселона" (Испания) – 1,06 миллиарда евро
5. ПСЖ (Франция) – 1,02 миллиарда евро
Топ-25 самых дорогих клубов мира / скриншот
Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.