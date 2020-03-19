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"Шахтер" попал в топ-100 самых дорогих клубов мира, "Динамо" – вне рейтинга

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Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг топ-100 самых дорогих футбольных клубов мира. В рейтинг попал донецкий "Шахтер".

"Шахтер" – единственный украинский клуб, который попал в рейтинг. "Горняки" разместились на 69-й строчке. Стоимость состава "Шахтера" составляет 150,60 миллиона евро.

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В рейтинг не попало киевское "Динамо". Стоимость состава киевлян немножко не дотягивает до 90 миллионов евро.

При этом последнее сотое место в рейтинге Transfermarkt занял турецкий "Галатасарай". Стоимость турок составляет 101 миллион евро.

В топ-5 рейтинга попали клубы, стоимость которых перешагнула отметку в один миллиард евро. В пятерке по два представителя имеет Англия и Испания и один – Франция.

Самым дорогим клубом Германии является мюнхенская "Бавария" (935,15 миллиона евро), Италии – "Ювентус" (755,50 миллиона евро).

Топ-5 самых дорогих клубов мира

1. "Манчестер Сити" (Англия) – 1,27 миллиарда евро
2. "Ливерпуль" (Англия) – 1,19 миллиарда евро
3. "Реал" Мадрид (Испания) – 1,08 миллиарда евро
4. "Барселона" (Испания) – 1,06 миллиарда евро
5. ПСЖ (Франция) – 1,02 миллиарда евро


Топ-25 самых дорогих клубов мира / скриншот

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо Шахтер
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