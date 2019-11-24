"Шахтер" потерял двух лидеров перед матчем против "МанСити" в Лиге чемпионов

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Тайсон не сыграет против "Манчестер Сити" / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" не сможет рассчитывать сразу на двух лидеров команды в матче Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял в Англию 20 игроков. Среди них нет Марлоса и Тайсона.

Список игроков "Шахтера" на матч против "Манчестер Сити"

Голкиперы: Пятов, Шевченко, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат, Хочолава
Полузащитники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрик, Тете, Соломон, Сиприано, Коноплянка, Маркос Антонио
Нападающие: Мораес, Сикан, Борячук

Марлос не поехал на игру, ведь в предыдущей встрече Лиги чемпионов против загребского "Динамо" был удален с поля и отбывать дисквалификацию.

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Тайсон получил повреждение перед этим матчем и занимался по индивидуальной программе. Поэтому против "МанСити" он бы не сыграл.

Напомним, матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" состоится во вторник, 26 ноября. Начало матча в 22:00. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер Лига чемпионов
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