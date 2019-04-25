"Шахтер" потерял звездного полузащитника на семь месяцев: фото после операции

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Майкон в этом сезоне не сыграет за "Шахтер"
Майкон в этом сезоне не сыграет за "Шахтер" / ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Майкон перенес операцию. Поэтому он не поможет "горнякам" ближайшие семь месяцев.

Майкон точно пропустит этот матч: "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Харькове

Фото после операции сам Майкон разместил у себя в Instagram. На нем ноги игрока перебинтованы.

Однако какая именно это была операция – не указывается. Также и на официальном сайте "Шахтера" нет информации об операции. В отличие от сообщения о повреждении Стапаненко и Пятова в матче с "Динамо". Зато известно, что игрок пропустит 210 дней или 7 месяцев. По информации бразильского издания UOL, у Майкона возникли проблемы со связками колена на обеих ногах. Поэтому Майкон вернется на поле не быстрее конца октября.

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Майкон только летом 2018 года перешел в донецкий "Шахтер" из бразильского "Коринтианса". Его трансфер обошелся "горнякам" в 6,6 миллиона евро. Полузащитник сыграл в 30 матчах за донецкую команду, в которых забил 5 голов и отдал три результативных паса. Именно его гол помог сравнять счет в матче против "Хоффенхайма" в первом туре Лиги чемпионов в Харькове. Также его удар из штрафного на 88-й минуте принес победу "Шахтеру" в матче против черниговской "Десны". Тогда "горняки" с 64-й минуты играли в меньшинстве.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер
Источник: 24 канал
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