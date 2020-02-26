"Шахтер" потерпел кадровые потери перед важным матчем с "Бенфикой"

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру провел пресс-конференцию накануне матча 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой". Каштру рассказал о кадровой ситуации "горняков".

На вопрос журналистов, готовы ли к игре Алан Патрик и Виктор Коваленко, Каштру заявил, что сомневается.

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Относительно Алана Патрика и Виктора Коваленко есть сомнения, смогут ли они сыграть. Все об этом знают,

– цитирует Каштру ua.tribuna.com.

Отметим, что Алан Патрик и Коваленко отметились голами за "Шахтер" в первой встрече с "Бенфикой".

Также Каштру ответил, может ли кто-то заменить Тайсона и Марлоса, которые являются ключевыми футболистами в составе "Шахтера".

"Не могу выделять индивидуально игроков. Да, некоторые могут быть более важными, чем другие, но так нельзя ни о ком говорить. Игра строится только на коллективных действиях, не могу представить, что кто-то из них построит игру без других партнеров", – резюмировал Каштру.

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Говоря о победителе поединка, португальский наставник "Шахтера" заявил, что оба клуба имеют равные шансы выйти в 1/8 финала.

Поединок "Бенфика" – "Шахтер" состоится 27 февраля. Начало игры в Лиссабоне в 22:00. Первый матч в Харькове завершился победой "Шахтера" 2:1.

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