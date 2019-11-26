"Шахтер" потерпел унизительное поражение от "Манчестер Сити" в Юношеской лиге УЕФА: видео

Донецкий "Шахтер" U-19 провел матч 5 тура Юношеской лиги УЕФА против "Манчестер Сити". "Горняки" потерпели разгромное поражение и потеряли шансы выйти в плей-офф раунд.

Манчестер Сити U-19 – Шахтер U-19 5: 0

Голы: Роджерс, 11, Деле-Баширу, 23, Поведа, 26, Туаизи, 89, Бернабе, 90 + 1

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Украинцы потеряли шансы сыграть в плей-офф еще до старта матча. "Аталанта" U-19 победила загребское "Динамо" и лишила "горняков" шансов на плей-офф.

После пяти сыгранных матчей у итальянского клуба 10 очков, а у хорватского – 8. Даже если бы "Шахтер" выиграл два матча, то все равно не занял бы второе место. Дончане уступают "Динамо" из-за личных встреч.

Победитель в Манчестере определился с 11 до 26 минуты первого тайма. В этот отрезок игрового времени "горожане" сумели провести три гола.

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В дальнейшем футболисты английского клуба владели ситуацией на футбольном поле. Единственный стопроцентный шанс забить гол престижа был у Мудрика. Михаил во втором тайме вышел один на один с голкипером, но чудом пробил мимо ворот.

На последних минутах матча хозяева забили еще дважды. На 89 минуте голом отметился испанец Набиль Туаизи. А в компенсированное время итоговый результат 5:0 установил Бернаби.

Манчестер Сити U-19 – Шахтер U-19 видеообзор первого тайма

26 ноября "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Начало матча в 22:00.

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