"Шахтер" представил эмоциональный ролик к матчу с "Динамо" в Лиге чемпионов

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ФК "Шахтер"
ФК "Шахтер"

Во вторник, 22 октября "Шахтер" в матче группового этапа Лиги чемпионов встретится с "Динамо" (Загреб).

Донецкий клуб выпустил проморолик, в котором призывает поддержать команду на стадионе.

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"Ваши эмоции – источник наших побед" говорит диктор в ролике и в качестве подтверждения используется видео-ряд с победой над "Аталантой" в Милане, после которой комментатор матча Кирилл Круторогов сорвал голос от гола забитого Соломоном на 95-й минуте игры.

Напомним, игра начнется в 19:55. В случае победы "Шахтер" выйдет на единоличное второе место в группе Лиги чемпионов.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Лига чемпионов Шахтер Футбол
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