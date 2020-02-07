"Шахтер" представил промо-видео перед матчем с "Бенфикой"

Уже 20 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и лиссабонской "Бенфикой".

Перед матчем "Шахтер" представил официальный промо-ролик. Назвал он его "Битва чемпионов", ведь "Шахтер" и "Бенфика" – чемпионы своих стран, Украина и Португалии соответственно.

К слову: Капитан "Бенфики" не сыграет против "Шахтера" в Лиге Европы

"Мы как небо и земля. Но жажда покорять вершины привели нас друг к другу. Мы преодолели различные пути, и пункт назначения у нас одинаковый. Мы сошлись с противоположных полюсов Европы, но кому-то придется на этом остановиться. Мы два чемпиона, но лучшим может быть только один", – говорится в описании видео.

Промо-видео матча Шахтер – Бенфика

Напомним, матч "Шахтер" – "Бенфика" состоится в Харькове 20 февраля. Ответный матч в Лиссабоне – 27 февраля.