"Шахтер" прервал уникальную 10-летнюю серию в Кубке Украины

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Динамо – Шахтер
Динамо – Шахтер / Фото из открытых источников

Донецкий "Шахтер" проиграл киевскому "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины и покинул турнир.

Таким образом, в этом сезоне "горняки" не сыграют в финале национального Кубка.

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Последний раз такое было в сезоне 2009/2010, когда дончане в полуфинале уступили донецкому "Металлургу" (1:2).

В целом "Динамо" и "Шахтер" 16-й раз в истории Кубка Украины встретились в очном поединке. Десять противостояний выиграл "Шахтер", а "Динамо" – шесть.

Также интересно, что ранее "Динамо" побеждало "Шахтер" в Кубке только в финалах, а на ранних этапах всегда проигрывало.

Отчет о матче "Динамо" – "Шахтер" читайте по ссылке

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Кубок Украины Новости Спорта Динамо Шахтер
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