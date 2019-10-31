"Шахтер" прервал уникальную 10-летнюю серию в Кубке Украины
Донецкий "Шахтер" проиграл киевскому "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины и покинул турнир.
Таким образом, в этом сезоне "горняки" не сыграют в финале национального Кубка.
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Последний раз такое было в сезоне 2009/2010, когда дончане в полуфинале уступили донецкому "Металлургу" (1:2).
В целом "Динамо" и "Шахтер" 16-й раз в истории Кубка Украины встретились в очном поединке. Десять противостояний выиграл "Шахтер", а "Динамо" – шесть.
Также интересно, что ранее "Динамо" побеждало "Шахтер" в Кубке только в финалах, а на ранних этапах всегда проигрывало.
Отчет о матче "Динамо" – "Шахтер" читайте по ссылке
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