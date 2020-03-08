"Шахтер" примет "Динамо" в 24 туре УПЛ – расписание второй части чемпионата

После матчей чемпионата Украины, 7 марта, сформировалась первая пятерка УПЛ по итогам первого этапа сезона.

Последний участник топ-6 определится в воскресенье, 8 марта. На это место претендуют "Колос" (26 очков) и "Мариуполь" (25 очков), пишет Tribuna.com.

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В 23-м туре "Заря" примет "Шахтер", а "Динамо" встретится с "Десной". Базовый день – 14 марта.

В 24-м туре "Шахтер" дома сыграет с "Динамо", "Александрия" – с "Зарей". Базовый день – 21 марта.

В 25-м туре "Динамо" – "Александрия", "Десна" – "Шахтер". Базовый день – 4 апреля.

В 26-м туре "Александрия" – "Десна", "Заря" – "Динамо". Базовый день – 11 апреля.

В 27-м туре "Десна" – "Заря", "Шахтер" – "Александрия". Базовый день – 18 апреля.

В 28-м туре "Десна" – "Динамо", "Шахтер" – "Десна". Базовый день – 22 апреля.

В 29-м туре "Заря" – "Александрия", "Динамо" – "Шахтер". Базовый день – 25 апреля.

В 30-м туре "Александрия" – "Динамо", "Шахтер" – "Десна". Базовый день – 2 мая.

В 31-м туре "Динамо" – "Заря", "Десна" – "Александрия". Базовый день – 9 мая.

В 32-м туре "Александрия" – "Шахтер", "Заря" – "Десна". Базовый день – 16 мая.

В четверг, 5 марта, в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ). По итогам проведенной работы комитет утвердил формат Всеукраинских соревнований среди команд клубов УПЛ на сезон 2021/2022.

Летом члены Исполкома приняли решение, что в сезоне 2020/2021 чемпионат Украины по футболу будет расширен до 14 клубов. В сезоне 2021/2022 в УПЛ будет выступать уже 16 клубов.