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"Шахтер" продает футболиста итальянскому клубу, который хотел купить Малиновского

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Итальянский клуб "Сампдория" вроде достиг договоренности с "Шахтером" о трансфере Александра Зубкова. 23-летний украинец перейдет в клуб из Генуи летом 2020 года.

Авторитетное итальянское издание ANSA сообщает, что "Сампдория" достигла договоренности с "Шахтером" о трансфере Зубкова уже этим летом.

Итальянский клуб заплатит за украинца 4,5 миллиона евро. При этом стоимость Александра по данным Transfermarkt составляет меньше 1,5 миллиона евро.

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Сейчас Зубков выступает на правах аренды за венгерский клуб "Ференцварош". Арендное соглашение завершается летом 2020 года.

В этом сезоне Зубков сыграл за "Ференцварош" в 33 матчах и успел отличиться 9 голами и 8 результативными передачами.

Его клуб лидирует в чемпионате Венгрии. А "Сампдория" находится в Серии А на 17 месте и рискует вылететь в Серию B.

Зубков может стать 9-м украинским футболистом в чемпионате Италии за всю историю.

Сейчас в Серии А выступают Руслан Малиновский ("Аталанта") и Евгений Шахов ("Лечче").

Кто еще выступал в Италии?

  • Андрей Шевченко ("Милан")
  • Александр Заваров ("Ювентус")
  • Александр Яковенко ("Фиорентина")
  • Василий Прийма ("Торино")
  • Сергей Ателькин ("Лечче")
  • Алексей Михайличенко ("Сампдория").

Отметим, что летом 2019 года "Сампдория" планировала приобрести у "Генка" Руслана Малиновского. Но футболист перешел в "Аталанту". 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер ФК Ференцварош
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