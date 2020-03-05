"Шахтер" продает футболиста итальянскому клубу, который хотел купить Малиновского
Итальянский клуб "Сампдория" вроде достиг договоренности с "Шахтером" о трансфере Александра Зубкова. 23-летний украинец перейдет в клуб из Генуи летом 2020 года.
Авторитетное итальянское издание ANSA сообщает, что "Сампдория" достигла договоренности с "Шахтером" о трансфере Зубкова уже этим летом.
Итальянский клуб заплатит за украинца 4,5 миллиона евро. При этом стоимость Александра по данным Transfermarkt составляет меньше 1,5 миллиона евро.
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Сейчас Зубков выступает на правах аренды за венгерский клуб "Ференцварош". Арендное соглашение завершается летом 2020 года.
В этом сезоне Зубков сыграл за "Ференцварош" в 33 матчах и успел отличиться 9 голами и 8 результативными передачами.
Его клуб лидирует в чемпионате Венгрии. А "Сампдория" находится в Серии А на 17 месте и рискует вылететь в Серию B.
Зубков может стать 9-м украинским футболистом в чемпионате Италии за всю историю.
Сейчас в Серии А выступают Руслан Малиновский ("Аталанта") и Евгений Шахов ("Лечче").
Кто еще выступал в Италии?
- Андрей Шевченко ("Милан")
- Александр Заваров ("Ювентус")
- Александр Яковенко ("Фиорентина")
- Василий Прийма ("Торино")
- Сергей Ателькин ("Лечче")
- Алексей Михайличенко ("Сампдория").
Отметим, что летом 2019 года "Сампдория" планировала приобрести у "Генка" Руслана Малиновского. Но футболист перешел в "Аталанту".