"Шахтер" продал украинца в иностранный клуб за 1,5 млн евро

Президент венгерского клуба "Ференцвароша" Габор Кубатиев рассказал о ситуации с украинским полузащитником Иваном Петряком, который решил перейти к принципиальному сопернику "МОЛ Види".

По его информации, "МОЛ ВиДи" заплатил "Шахтеру" за Петряка 1,5 млн евро, когда "Ференцварош" предлагал 1,2 млн.

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"Между "Ференцварошем" и "МОЛ-Види" было неписаное соглашение, что мы не мешаем друг другу. Думаю, это нормально для венгерского футбола, ведь оба клуба стремятся к успеху. У меня были хорошие отношения с владельцем "МОЛ-Види" Иштваном Гаранча, но теперь у меня другие принципы.

В случае с Петряком мы обсуждали с "Шахтером" возможность продолжения аренды и вариант с полноценным трансфером еще с прошлой осени. Думаю, на этот раз можно было у нас спросить, ведем ли мы переговоры с "Шахтером", ведь договоренность уже была достигнута. Я бы тогда сказал, что мы ведем переговоры, но если все сорвется, мы сообщим о неудаче, чтобы они могли провести свои переговоры по трансферу.

"МОЛ-Види" все сделал правильно, никто в этом не сомневается. Юридически это дело невозможно решить в судебном порядке, это исключительно моральный аспект. Когда венгерский клуб ведет переговоры с украинским футболистом, который играет за его команду, а в это время другой венгерский клуб перехватывает этого игрока – думаю, это несправедливо. К тому же, с Петряком связывались перед нашим матчем против "МОЛ-Види". А контракт он подписал как раз перед дерби с "Уйпешт". По моим подсчетам, это трехкратный просчет.

Мы договорились с "Шахтером" о цене 1,2 млн евро. Но у нас еще не было соглашения с Петряком, когда "МОЛ-Види" вмешался. Говорят, что они заплатили 1,5 млн евро, я не знаю точной суммы, но она примерно такова. Но дело не в сумме, а в том, что мы первыми начали переговоры", – сказал Кубатиев, сообщает Nemzeti Sport.

Недавно стало известно, что Иван Петряк следующий сезон проведет в положении главного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ Види". Агент футболиста заявил, что клуб не приложил усилий, чтобы выкупить игрока у "Шахтера".

В "Ференцварош" Петряк нынешний сезон проводил на правах аренды из "Шахтера". За это время хавбек успел стать одним из лидеров команды, проведя 28 матчей и забив 6 голов в чемпионате Венгрии.

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