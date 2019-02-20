"Шахтер" продолжает охоту за бразильцами: появились два кандидата

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Луане Кандидо
Луане Кандидо / torcedores.com

"Шахтер" заинтересован в двух футболистах бразильского "Палмейраса". Речь идет о защитниках Витао и Луане Кандидо.

Представители донецкого клуба уже начали переговоры с руководством "Палмейраса" о трансфере игроков. Конкурентом "Шахтера" является "Барселона", которая заинтересована в бразильцах, сообщает Nossopalestra.com.br.

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19-летний Витао наиболее комфортно себя чувствует в центре обороны, однако может сыграть и в опорной зоне. 18-летний Кандидо номинально является левым защитником, однако может закрыть всю левую бровку.

Оба игрока еще не выступали на взрослом уровне, однако выступали за различные юношеские сборные Бразилии, при этом Витао сейчас капитан в сборной U-20.

"Шахтер" в зимнее трансферное окно приобрел игрока молодежной сборной Бразилии Маркоса Антонио, защитника Валерия Бондаренко и хавбека Манора Соломона.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер
Источник: 24 Канал
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