"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити": ожидаемо, унизительно, но необходимо

Чуда не произошло – "Шахтер" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение от "Манчестер Сити". Разбираем, почему так произошло и какие выводы нужно сделать тренерскому штабу "горняков".

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"МанСити" показал разницу в классе

Этот матч наглядно показал разницу между украинским и английским чемпионатом. Встречались два чемпиона своих стран. И "Манчестер Сити", хоть и играл на выезде, сумел довольно легко разгромить "Шахтер".

Сказалась нехватка "Шахтера" в таких матчах. Команда не привыкла играть вторым номером, от защиты, на контратаках. Когда ты не можешь это практиковать в чемпионате, трудно перестроиться в матчах еврокубков.

Гости воспользовались ошибками защиты "Шахтера"

Показательными в этом матче стал первый гол Мареза и момент с ударом Стерлинга во втором тайме. В первом случае защитники "Шахтера" полностью выключились из момента, и Марез без проблем первым сыграл на добивании.

Во втором случае Кривцов вслепую выбивал мяч после удара де Брюйне и сэйва Пятова. Защитник просто не ожидал, что кто-то из соперников может оказаться в этом месте.

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Также стоит отметить разрывы между линиями в начале матча у "Шахтера", Уже впоследствии "горняки" начали играть более компактно на своей половине поля. Но это привело к тому, что Тайсону иногда приходилось вступать в борьбу за мяч чуть ли не вблизи собственной штрафной. А в гуще игроков хозяева продолжали ошибаться и не успевали подстраховывать партнеров. Так был забит второй гол в матче.

Мораес не реализовал своих моментов

Нельзя сказать, что "Шахтер" вообще ничего не создал в этом матче. Однако лишь удары Марлоса заканчивались позиционными атаками команды.

Относительно моментов Мораеса, то он должен был заканчивать быстрые контрвыпады хозяев. Но все три раза форвард не сумел переиграть Эдерсона в ближнем бою. И неизвестно, как бы пошел ход поединка, если бы Мораес забил при счете 0:1 после паса Тайсона.

"Шахтер" не сумел пройти проблемную защиту "МанСити"

На этот матч "Манчестер Сити" вышел с проблемной позицией центрального защитника. Из-за травм игроков ее вынужденно закрывал Фернандиньо. Бывший игрок "Шахтера" действовал на непривычной для себя позиции. "Шахтер" мог воспользоваться тем, что игрок действует там. Но не сумел. Хотя возможности были.

Поражение ставит под угрозу выход "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов

Бесполезно было надеяться, что "Шахтер" сможет побороться с "МанСити" за первое место в группе. Не очень верили читатели Спорт24 в то, что "Шахтер" победит дома (только 31% опрошенных читателей). Зато 56% читателей считали, что победит "Манчестер Сити" (при этом 23% были уверены в разгромной победе гостей).

Но разгромное поражение поставило под вопрос выход команды в плей-офф турнира. Дело в том, что в параллельном матче итальянская "Аталанта" потерпела разгромное поражение от загребского "Динамо" 4:0. И именно с "Аталантой" играть горнякам следующий матч. Он состоится 1 октября. "Бергамаски" будут стремиться победить любой ценой, чтобы оправдаться перед собственными болельщиками. Поэтому "Шахтеру" будет сложно в ответном матче на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане (именно там будет проводить домашние матчи "Аталанта"). И поражение в этом матче значительно ухудшит шансы "Шахтера" на еврокубковую весну.

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Поэтому тренерский штаб должен до начала октября исправить недостатки, которые были в этом матче. Время для этого еще есть.

Фото: ФК "Шахтер"