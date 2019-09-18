"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" в Юношеской лиге УЕФА

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Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19: результат матча и видео голов
Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19: результат матча и видео голов / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение в первом матче Юношеской Лиги УЕФА. "Горняки" уступили ровесникам из английского "Манчестер Сити".

Шахтар U-19 – Манчестер Сити U-19 1:3
Голы: Бондаренко, 33 – Бернабе, 18, Козик, 27 (авт.), Туази, 79

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В первом тайме команды сумели забить три гола. Открыли счет в матче гости: после прострела в штрафную "Шахтера" защитники неудачно выбили мяч. Бернаби удачно сыграл на подборе и сразу пробил в угол ворот Трубина.

Через менее, чем 10 минут, горожане удвоили преимущество. Защитник "Шахтера" Козик срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга.

"Шахтер" через пять минут нашел в себе силы ответить. Бондаренко не почувствовал сопротивления защитников на подступах к штрафной "Манчестер Сити" и попал в угол ворот.

После перерыва "Манчестер Сити" сумел забить третий гол и похоронить шансы "горняков" на ничью. На 79 минуте голом отметился Туази и установил итоговый результат 3: 1.

Следующий матч "горняки" проведут 1 октября против итальянской "Аталанты".

Шахтер – Манчестер Сити видеообзор первого тайма

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Манчестер Сити Шахтар – Манчестер Сити
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