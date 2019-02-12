"Шахтер" против "Айнтрахта": неудачная статистика "горняков" и Паулу Фонсеки

Первый официальный матч 2019 года "Шахтер" уже который раз проведет в рамках плей-офф еврокубков. В данном случае "горняки" сыграют в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Айнтрахта".

У "орлов" хоть и также богатая история (8 марта клубу исполнится 120 лет), но на международной арене они выступают гораздо реже. Здесь у "горняков" явное преимущество в опыте, но "Айнтрахт" в текущем сезоне продолжает наращивать темп и справиться с ним будет непросто. Аналитики Parimatch отдают победу "Шахтеру" в первом матче (47% против 28% у немцев и те же 28% на ничью), а вот в 1/8 финала Лиги Европы выводят "орлов" (с вероятностью в 53%). Но после встречи в Харькове расписания могут серьезно измениться.

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Жребий ранее сводил клубы в первом круге Кубка УЕФА-1980/81. Тогда "Айнтрахт" был действующим победителем турнира и после поражения в гостях (0:1) взял реванш во Франкфурте (3:0). При этом у "орлов" не лучше статистика матчей с украинскими командами – только две победы при четырех поражениях (из них три – на выезде). А вот "горняки" семь раз обыгрывали немецкие команды, столько же раз заканчивали матч вничью и шесть раз уступали. В финале Кубка УЕФА, напомним, "горняки" также обыгрывали немцев, а именно – "Вердер".

Стоит также отметить, что нынешний тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер уже играл против "Шахтера". В квалификации Лиги чемпионов 2016/17 его "Янг Бойз" оказался сильнее в серии послематчевых пенальти. Это был еврокубковый дебют Паулу Фонсеки во главе "горняков". Один из 11-метровых тогда не реализовал Ярослав Ракицкий, который этой зимой перебрался в "Зенит". Это, конечно, ослабило линию защиты команды, зато в составе появился игрок сборной Израиля Манор Соломон, который уже начал забивать за "Шахтер" в контрольных матчах.

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В любом случае, "горняков" ожидает непростой старт в плей-офф Лиги Европы, но "Айнтрахт" можно отнести к числу тех соперников, которых "Шахтер" должен проходить. И если это будет первая официальная домашняя игра года, с настроением у футболистов проблем точно не возникнет.