"Шахтер" против "Динамо": седьмая дуэль грандов за год

В воскресенье, 10 ноября, болельщики смогут вновь увидеть главное дерби Украины. "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Харькове в рамках 14-го тура и это будет уже седьмая встреча команд в этом году, если учитывать чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Предыдущий матч состоялся совсем недавно, 30-го октября, и завершился он победой "Динамо", которое выбило дончан из Кубка Украины.

Как это было: "Динамо" в матче с двумя удалениями победило "Шахтер" в дополнительное время: видео

У "Шахтера" будет огромное желание взять реванш и оформить еще больший отрыв от своего главного конкурента в борьбе за чемпионство. Напомним, что сейчас у горняков солидное преимущество в 10 очков. А что же касается шансов на успех, то аналитики Parimatch дают подопечным Луиша Каштру 57%. У "Динамо" на победу лишь 20% и 23% на ничью.

Свои коррективы в игру может внести то, что накануне команды провели непростые матчи в еврокубках, но в этом плане все равны.

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Другой вопрос, в каком составе выйдут на поле "Шахтер" и "Динамо". У дончан, например, травмирован Евгений Коноплянка, вряд ли мы увидим в деле и форварда Соломона. А Алан Патрик, который забивал в среду загребскому "Динамо" в Лиге чемпионов, дисквалифицирован. По той же причине не сыграет и Сергей Сидорчук. Среди травмированных у киевлян Денис Бойко и Никита Бурда.

В матче Кубка Украины главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко смог найти рецепт победы, в частности, огромную роль сыграл Виктор Цыганков, который удачно сыграл на позиции "десятки". И если в запасе у динамовцев остались еще сюрпризы, "Шахтер" ждет очень непростой матч. Вместе с тем нужно помнить, что матч состоится в Харькове, где на руку горнякам будет поддержка трибун, что тоже имеет большое значение.