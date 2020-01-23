"Шахтер" проведет на один матч больше на первом сборе – известно соперника
Донецкий "Шахтер" проведет дополнительный контрольный матч на первом тренировочном сборе в Турции.
Как информирует официальный сайт "горняков", 29 января "оранжево-черные" проведут еще один спарринг. Соперником донецкой команды станет ФК "Пролетер" (Новый Сад, Сербия).
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С этим клубом подопечные Луиша Каштру уже встречались на летних сборах в июле. Поединок начнется в 09:45 по Киеву.
Напомним, что в трех других поединках на турецком сборе "Шахтер" сыграет со следующими соперниками:
- 25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)
- 26 января, 16:00. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия)
- 30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)
Первый этап подготовки дончан завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого "оранжево-черные" проведут еще 4 спарринга.
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