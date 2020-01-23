"Шахтер" проведет на один матч больше на первом сборе – известно соперника

Донецкий "Шахтер" проведет дополнительный контрольный матч на первом тренировочном сборе в Турции.

Как информирует официальный сайт "горняков", 29 января "оранжево-черные" проведут еще один спарринг. Соперником донецкой команды станет ФК "Пролетер" (Новый Сад, Сербия).

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С этим клубом подопечные Луиша Каштру уже встречались на летних сборах в июле. Поединок начнется в 09:45 по Киеву.

«Шахтер» проведет дополнительный контрольный матч с «Пролетером».



Игра с сербским клубом состоится 29 января.



Напомним, на первом сборе в Турции «Шахтер» также сыграет с «Лехом» (25 января), «Войводиной» (26 января) и «Словацко» (30 января).https://t.co/CqMzYlFl3Y pic.twitter.com/dnHZi9XF7q — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 23 января 2020 г.

Напомним, что в трех других поединках на турецком сборе "Шахтер" сыграет со следующими соперниками:

25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)

26 января, 16:00. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия)

30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)

Первый этап подготовки дончан завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого "оранжево-черные" проведут еще 4 спарринга.