"Шахтер" провел открытую тренировку в Хорватии: яркие фотографии

Донецкий "Шахтер" вечером 5 ноября провел открытую тренировку накануне матча против "Динамо" Загреб. Команды встретятся в рамках 4 тура Лиги чемпионов.

Украинской команде в игре против хорватского "Динамо" не помогут атакующие полузащитники Евгений Коноплянка и Манор Соломон.

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Однако участие в тренировке принял Сергей Кривцов, участие которого в матче с "Динамо" под вопросом. Как известно, защитник пропустил игру чемпионата Украины против "Карпат".

Открытая тренировка "Шахтера" в Хорватии / Фото: shakhtar.com

Поединок "Динамо" Загреб – "Шахтер" состоится в среду в Хорватии. Игра начнется в 22:00.

Команды уже встречались 22 октября в Харькове. Поединок завершился результативной ничьей 2:2.

Сейчас "горняки" и "динамовцы" делят вторую строчку в группе C, имея по 4 очка в активе.