"Шахтер" провел открытую тренировку в Хорватии: яркие фотографии

0 Читати новину українською
"Шахтер" провел открытую тренировку в Хорватии
"Шахтер" провел открытую тренировку в Хорватии / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" вечером 5 ноября провел открытую тренировку накануне матча против "Динамо" Загреб. Команды встретятся в рамках 4 тура Лиги чемпионов.

Украинской команде в игре против хорватского "Динамо" не помогут атакующие полузащитники Евгений Коноплянка и Манор Соломон.

Читайте также: Динамо Загреб – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Однако участие в тренировке принял Сергей Кривцов, участие которого в матче с "Динамо" под вопросом. Как известно, защитник пропустил игру чемпионата Украины против "Карпат".

Открытая тренировка "Шахтера" в Хорватии / Фото: shakhtar.com

Поединок "Динамо" Загреб – "Шахтер" состоится в среду в Хорватии. Игра начнется в 22:00.

Команды уже встречались 22 октября в Харькове. Поединок завершился результативной ничьей 2:2.

Сейчас "горняки" и "динамовцы" делят вторую строчку в группе C, имея по 4 очка в активе.

blog_ava
Проект Госбюджета-2020 внесли в Раду ко второму чтению: основные цифры
сегодня
6827
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига чемпионов Шахтер Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Незабываемая победа: 22 года назад "Динамо" разбило "Барселону" в Лиге чемпионов
сегодня 21:12 Незабываемая победа: 22 года назад "Динамо" разбило "Барселону" в Лиге чемпионов
Вісент Луїс 65
Что будет делать Сауль Альварес после победы над Ковалевым: соперники и чемпионские бои
сегодня 19:14 Что будет делать Сауль Альварес после победы над Ковалевым: соперники и чемпионские бои
Андрій Тудовші 49
Готов ли Львов принять Олимпиаду: эксклюзивное интервью с руководителем управления спорта город
сегодня 07:50 Готов ли Львов принять Олимпиаду: эксклюзивное интервью с руководителем управления спорта город
Станіслав Безушко 110
Кто такая новая девушка Дениса Попова: сексуальная вице-мисс Украина (фото)
4 ноября 22:40 Кто такая новая девушка Дениса Попова: сексуальная вице-мисс Украина (фото)
Вісент Луїс 337
Защитник "Монако" разбил монитор VAR после удаления: видео
4 ноября 21:15 Защитник "Монако" разбил монитор VAR после удаления: видео
Юрій Семенюк 59
Новости
Больше новостей
Залиште відгук