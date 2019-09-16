"Шахтер" с "Манчестер Сити" рассудит рефери из Португалии, на игре будет доступна система VAR

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"Шахтер" – "Манчестер Сити" рассудит рефери из Португалии
"Шахтер" – "Манчестер Сити" рассудит рефери из Португалии / slbenfica.pt

Донецкий "Шахтер" 18-го сентября стартует в Лиге чемпионов матчем против "Манчестер Сити". УЕФА назначила официальных лиц на игру дончан в Харькове.

Главным арбитром поединка "Шахтер" – "Манчестер Сити" будет 40-летний португалец Артур Диаш.

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Ассистентами рефери будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Видеопомощник – рефери Тьягу Мартинш, ассистент вдеопомощника – рефери Жоау Пиньейру. Все рефери из Португалии.

Артуш Диаш в свое время пересекался с "Шахтером" в рамках Лиги Европы. В 2016 году Диаш работал на 1/8 финала, в которой "Шахтер" победил бельгийский "Андерлехт" (3:1).

В сезоне 2013/2013 португалец обслуживал матч группового этапа Лиги Европы "Фиорентина" – "Днепр" (2:1).

Поединок 1-го тура группового этапа "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" в среду, 18-го сентября. Начало игры в 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Шахтер Манчестер Сити
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