"Шахтер" совершил громкий трансфер
Помощник главного тренера "Шахтера" хорват Дарио Срна анонсировал трансфер донецкого клуба. Хорватский специалист не уточнил, идет ли речь о футболисте.
По словам Срны, о трансфере будет объявлено после матча с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов. Игра состоится 22 октября.
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Мы провели хороший и большой трансфер. Уверен, он усилит нашу команду и любовь между нами и болельщиками. Поэтому ждите хорошего трансфера,
– сказал Срна.
Видео интервью Срны
Во время последнего трансферного окна в донецкий "Шахтер" перешли вингер Евгений Коноплянка и защитник Витао.
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