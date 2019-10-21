"Шахтер" совершил громкий трансфер

64 Читати новину українською
Дарио Срна
Дарио Срна / shakhtar.com

Помощник главного тренера "Шахтера" хорват Дарио Срна анонсировал трансфер донецкого клуба. Хорватский специалист не уточнил, идет ли речь о футболисте.

По словам Срны, о трансфере будет объявлено после матча с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов. Игра состоится 22 октября.

Читайте также: Главный тренер "Шахтера" прокомментировал трансфер Степаненко в АПЛ

Мы провели хороший и большой трансфер. Уверен, он усилит нашу команду и любовь между нами и болельщиками. Поэтому ждите хорошего трансфера,
– сказал Срна.

Видео интервью Срны

Во время последнего трансферного окна в донецкий "Шахтер" перешли вингер Евгений Коноплянка и защитник Витао.

blog_ava
Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
сегодня
20695
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансферы Шахтер Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хор имени Веревки: от исполнения гимна Украины на матче сборной до скандала с "Кварталом 95"
сегодня 11:55 Хор имени Веревки: от исполнения гимна Украины на матче сборной до скандала с "Кварталом 95"
Ігор Саджениця 111
Через полчаса после того, как мы уехали, заработал снайпер, – Вирастюк о поездке на передовую
сегодня 11:16 Через полчаса после того, как мы уехали, заработал снайпер, – Вирастюк о поездке на передовую
Ігор Саджениця 277
"Ливерпуль" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" в игре со скандальным судейством: видео
сегодня 10:03 "Ливерпуль" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" в игре со скандальным судейством: видео
Михайло Гема 343
"Шальке" проиграл "Хоффенхайму", "Боруссия" Д выиграла дерби: результаты 8 тура Бундеслиги
20 октября 21:02 "Шальке" проиграл "Хоффенхайму", "Боруссия" Д выиграла дерби: результаты 8 тура Бундеслиги
Ігор Саджениця 121
Маррей выиграл титул ATP после протезирования бедра, он почти 3 часа бился с Вавринкой
20 октября 20:53 Маррей выиграл титул ATP после протезирования бедра, он почти 3 часа бился с Вавринкой
Михайло Гема 61
Новости
Больше новостей
Залиште відгук