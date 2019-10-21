"Шахтер" совершил громкий трансфер

Помощник главного тренера "Шахтера" хорват Дарио Срна анонсировал трансфер донецкого клуба. Хорватский специалист не уточнил, идет ли речь о футболисте.

По словам Срны, о трансфере будет объявлено после матча с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов. Игра состоится 22 октября.

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Мы провели хороший и большой трансфер. Уверен, он усилит нашу команду и любовь между нами и болельщиками. Поэтому ждите хорошего трансфера,

– сказал Срна.

Видео интервью Срны

Во время последнего трансферного окна в донецкий "Шахтер" перешли вингер Евгений Коноплянка и защитник Витао.