"Шахтер" стал первым украинским клубом в блокчейн-игре Sorare: что это значит

"Шахтер" стал первым украинским футбольным клубом, который присоединился к игре в фэнтези-футбол будущего Sorare, где болельщики могут обмениваться коллекционными цифровыми блокчейн-изображениями футболистов.

Болельщики "Шахтера" теперь смогут собирать изображения, играть и побеждать в еженедельных турнирах в Sorare. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

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Для участия в фэнтези-футболе Sorare нужно составить команду из 5 блокчейн-изображений, чтобы получить допуск к турнирам, борьбе за призы и достижения.

Фэнтези-менеджеры ранжируются в зависимости от выступлений их игроков на поле и бонусных очков, связанных с ценностью их блокчейн-изображений.

Что такое SorareЭто открытая игра в жанре футбольного фэнтези, в которой менеджеры могут торговать официальными цифровыми блокчейн-изображениями. Стартовала в марте 2019 года и ставит своей целью донести блокчейн к самому популярному в мире виду спорта – футболу.



На сегодняшний день в нее играют более 10 тысяч пользователей по всему миру. Sorare официально лицензирована 40 футбольными клубами, среди которых "Ювентус", "Шальке", мадридский "Атлетико", "Порту", "Лион" и другие.

Про блокчейн

Система блокчейна – это непрерывная последовательная цепочка, построенная по определенным правилам. Копии таких цепочек блоков можно разместить на многих автономных ПК.

Сначала эту технологию применяли при создании криптовалюты. Однако, сейчас ее можно применять и в других сферах, например в банковской сфере, в системах, где требуется представлять удостоверение личности, где нужны мониторинги достоверности данных и тому подобное.

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