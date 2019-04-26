"Шахтер" сыграет с "Мариуполем" без шести основных игроков

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Мариуполь – Шахтер
Мариуполь – Шахтер

В 26 туре украинской Премьер-лиги лидер чемпионата "Шахтер" сыграет против "Мариуполя" без шести игроков основы.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

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Среди них вратарь Андрей Пятов, полузащитники Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Майкон и Марлос. Все они не сыграют в следующем туре чемпионата Украины из-за травм.

А вот Тайсон дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек.

Матч УПЛ "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 28 апреля. Начало встречи – в 14:00.

Спорт 24 писал, что Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 29 и 30 туров Чемпионата УПЛ сезона 2018/19 годов. Среди них и матч между "Шахтером" и "Динамо" в Харькове на стадионе "Металлист".

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Теги: Спорт Футбол
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