"Шахтер" не смог одолеть австрийский клуб в заключительном спарринге на сборах: видео

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ФК "Шахтер"
ФК "Шахтер" / shakhtar.com

"Шахтер" и "Ваккер" не забили голов в заключительном матче "горняков" в Турции. Поединок завершился со счетом 0:0.

Шахтер – Ваккер 0:0

Для подопечных Паулу Фонсеки этот товарищеский матч был генеральной репетицией перед битвой 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта".

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На 57-й минуте "Шахтер" упустил 100-процентный момент – Мораес не смог отдать точную передачу на Соломона. "Шахтер" весь матч атаковал ворота австрийцев, но раскрыть оборону "Ваккера" чемпиону Украины так и не удалось.

Первую часть украинской Премьер-лиги "Шахтер" завершил на первой строчке в турнирной таблице. В активе дончан 45 баллов, что на семь больше, чем у второго киевского "Динамо".

"Шахтер" возвращается в Украину, а уже в следующий четверг, 14 февраля, "горняки" в 1/16 финала Лиги Европы в Харькове сыграют с "Айнтрахтом" из Франкфурта.

Видеообзор матча Шахтер – Ваккер

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Теги: Спорт Футбол Шахтер
Источник: 24 Канал
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