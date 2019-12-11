"Шахтер U19" уступил "Аталанте" и занял последнее место в группе Молодежной лиги УЕФА

Юношеская команда донецкого "Шахтера" в заключительном поединке Молодежной лиги УЕФА дома уступила сверстникам из "Аталанты" со счетом 1:2. После сыгранных всех матчей "горняки" заняли последнее место в группе, завоевав всего 2 зачетные пункта.

Шахтер U19 – Аталанта U19 1:2

Голы: Бондаренко, 62 (пен.) – Пикколи, 20, 53

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Фактически, в турнирном смысле как для "Шахтера", так и для "Аталанты" все было предопределено еще до матча – "горняки" в любом случае последние, итальянцы первые. Поэтому поединок носил товарищеский характер.

Наступление "Аталанты" с первых минут

Несмотря на это, "Аталанта" с первых же минут начала активное наступление на ворота "Шахтера". Уже за первые 15 минут итальянцы трижды заставили понервничать Требина – в последнем эпизоде ​​вратарь парировал опасный удар Гислен в ближний верхний угол ворот.

Отметилась молодежь "Аталанты" уже на двадцатой минуте игры – после ошибки Козика на своей части поля, гости вырвались в стремительную атаку, и Гислени удачно одним прикосновением отдал на Пикколи.

После пропущенного гола в атаку пошли и юные "горняки". Мудрик выкатил мяч на Сикана на пустую дальнюю штангу, но последний вместо свободного угла пробил точно в вратаря гостей.

До конца тайма итальянцы провели еще две опасные атаки. В первом случае Броньи не рабочей левой пробил не точно, а во втором Трубин успел среагировать на удар Пикколи под ближнюю штангу.

Спокойная победа "Аталанты"

С первой же опасной атаки во втором тайме игроки "Аталанты" смогли удвоить преимущество – снова после ошибки игроков "Шахтера". После удачного перехвата от Гисланди Пикколи расстрелял ворота Трубина.

На 62-ой минуте игры Бергонци сбил Мудрыка на левом краю штрафной, арбитр указал на пенальти. Бондаренко реализовал 11-метровый паненку по центру ворот.

Ближе к концу игры Козик не смог с метра переправить мяч в ближний угол ворот. Ему помешал защитник "Аталанты".