"Шахтер" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" в юношеской Лиге чемпионов: видео

Юношеская команда донецкого "Шахтера" сыграла третий матч в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда U-19 свой матч провела против сверстников из загребского "Динамо".

Шахтар U-19 – Динамо U-19 (Загреб) 1:1

Голы: 1:0 Бондаренко (50, пен.), 1:1 Янкович (55)

Удаление: Эгбуджо (65, Шахтер)

Игроки хорватского клуба являются лидерами квартета – они набрали четыре очка в первых двух турах. Тренирует их Игорь Йовичевич, который в свое время был наставником львовских "Карпат". Зато юные "горняки" набрали лишь одно очко в первых двух матчах.

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Начало получилось осторожным с обеих сторон: никто не торопился форсировать события, соперники искали возможности для хорошо подготовленной атаки. Первым в игру вступил Анатолий Трубин, переведя на угловой удар Шипоша под ближнюю штангу. Далее голкипер "горняков" парировал опасный выстрел Марина со штрафного. Хозяева ответили своим моментом в конце тайма: Абдуллаев подключил справа Эгбуджо, тот сразу прострелил, однако Сикан не успел замкнуть.

Вторая половина матча выдалась более зрелищной, и уже в дебюте футболисты "Шахтера" открыли счет. Сикан ворвался в штрафную и был сбит вратарем, а Артем Бондаренко с пенальти пробил Иосифовича – 1:0.

Однако буквально через 5 минут гости отыгрались – точным ударом низом отметился Янкович. Команды сразу же обменялись моментами: Янкович пробил мимо, а Бондаренко выполнил острый прострел в штрафную, но никто из партнеров не сумел замкнуть. Следом отличный шанс создал себе Абдуллаев. Смещаясь вдоль линии штрафной, игрок убрал четырех оппонентов, вот только удар Абдуллаева пришелся в ногу защитнику хорватов.

И кто знает, как развивались бы события, однако в середине тайма "горняки" остались в меньшинстве: Эгбуджо получил 2 желтые карточки в течение 2 минут и ушел с поля.

Подопечные Андреса Карраско сосредоточились на обороне и сумели сдержать атаки загребцев. Лишь в конце хороший момент имел Шипош, но он с нескольких метров не попал в цель. Ничья 1:1.

Видеообзор матча Шахтер U-19 – Динамо U-19

6 ноября команды встретятся вновь, но уже в Загребе.