"Шахтер" в напряженном матче победил "Мариуполь", не реализовав два пенальти: видео

В матче между "Мариуполем" и "Шахтером" зрители увидели как гол, так и нереализованные пенальти и удаление. А также вымученную победу "горняков".

Мариуполь – Шахтер 0:1

Гол: Нем, 12

Удаление: Полегенько, 49

Нереализованные пенальти: Мораес, 24, Алан Патрик, 50

Обе команды подошли к этому матчу с рядом потерь. Еще после игры с "Динамо" в лазарет "горняков" попали Пятов и Степаненко. Там уже находился в Марлос. Не сыграл против "Мариуполя" и Тайсон.

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Азовская команда в этой игре не могла рассчитывать на арендованных у "Шахтера" игроков. Поэтому тренеру "Мариуполя" пришлось выпускать ближайший резерв.

"Шахтер" сразу захватил инициативу. И начал давить на ворота Гальчука. Моменты начали возникать один за одним. И закончилось все голом. Веллингтон Нэм остался без опеки в штрафной площадке соперников и в касание замкнул выстрел с фланга.

Впоследствии "Шахтер" заработал право на пенальти. Но Мораес не реализовал его, пробив мимо ворот. Это второй нереализованный пенальти в исполнении футболиста в двух матчах подряд. В предыдущей игре Мораес не забил с 11-метровой отметки в предыдущем матче с "Динамо".

Не забил пенальти игрок "Шахтера" и во втором тайме. Полегенько сбил в собственной штрафной Мораеса. За что получил красную карточку. Только на этот раз пробивать пошел Алан Патрик. На этот раз Гальчук спас свою команду, поймав мяч.

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До конца матча "Шахтер" пытался забить еще один гол. И мяч после удара Исмаил попал в перекладину. А Тете, который вышел на замену, угодил в штангу.

"Шахтер" минимально побеждает и закрепляется на первом месте. "Мариуполь" проигрывает три матча подряд.