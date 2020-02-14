"Шахтер" в рейтинге топ-30 самых финансово стабильных клубов мира

Компания Soccerex создала рейтинг самых финансово стабильных клубов в мире. Не обошлось и без участия украинского клуба.

По итогам компании донецкий "Шахтер" занимает 30-ю строчку в рейтинге с индексом 1,048. При анализе клубов и создании рейтинга Soccerex ориентировались на такие показатели: трансферная стоимость игроков, денежные ресурсы, потенциальная инвестиция собственников, чистая задолженность и материальные активы.

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Рейтинг возглавил французский клуб "ПСЖ" с индексом 5,318. Второе и третье места заняли английский "Манчестер Сити" (5,197) и немецкая "Бавария" (3,888) соответственно.

Лучшим среди украинских клубов оказался донецкий клуб. Состав "горняков" оценили в 137,4 миллионов евро. Актив клуба – 169,8 миллионов евро. Потенциальное инвестирование владельца клуба оценено в 169 миллионов евро.

Полный рейтинг можно увидеть здесь

В исследовании компании Soccerex использовали информацию УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.