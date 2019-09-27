Шахтер – Ворскла: где смотреть матч чемпионата Украины
Лидер чемпионата Украины "Шахтер" в пятницу, 27 сентября, примет "Ворсклу" в матче-открытии 9 тура УПЛ. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.
Матчи "Шахтера" в чемпионате будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет матч "Шахтер" – "Ворскла" в прямом эфире. Начало трансляции в 18:55, а сам матч начнется в 19:00.
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Смотреть онлайн "Шахтер" – "Ворскла" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".
Также игре будет предшествовать программа "Тур ONLINE", которая начнется в 18:30. В ней приглашенные гости оценят шансы клубов одержать победу.
В предыдущем туре УПЛ "Шахтер" минимально победил "Десну". В свою очередь "Ворскла" разгромно проиграла "Динамо".
Результат матча "Шахтер" – "Ворскла" читайте на сайте Спорт24.
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