Шахтер – Ворскла: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В пятницу, 27 сентября, лидер чемпионата Украины "Шахтер" в домашнем матче с "Ворсклой" откроет 9 тур украинской Премьер-лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Шахтер – Ворскла прогноз букмекеров

После восьми сыгранных матчей "Шахтер" с 24 очками в активе лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Ворскла", имея 10 пунктов, располагается на 10 строчке.

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История противостояний "Шахтера" и "Ворсклы" насчитывает 57 матчей. Победой дончан завершились 42 очные встречи, а триумфом полтавчан – всего четыре. В 11 поединках была зафиксирована ничья.

Прогноз William Hill

Донецкий клуб, выигравший 8 матчей в рамках УПЛ, является безоговорочным фаворитом. Коэффициент на победу подопечных Луиша Каштру 1,15. "Ворскла", по мнению букмекеров, имеет мизерные шансы получить положительный результат.

Победу полтавчан в противостоянии с "горняками" букмекеры оценили коэффициентом 13,00. Куда больше шансов у хозяев добыть ничью. Такой итог поединка – 6,50.

Прогноз Pari Match

Предыдущие пять матчей между клубами завершились победами "Шахтера" и в каждом были забиты минимум два гола. Коэффициент на то, что "Шахтер" победит и ТБ 2.5 – 1,59.

В предыдущем матче "Ворскла" пропустила от "Динамо" до 5 мячей. Коэффициент на то, что "Ворскла" не проигрывает и ТБ 2.5 – 15,5.

Прогноз Марафон бет

Победа "Шахтера" оценивается скромным коэффициентом – 1,185. Коэффициент на "викторию" полтавчан – 14. Маловероятным является и ничейный итог – 6,95.



Прогноз букмекеров на матч

Коэффициент на то, что фавориту не составит труда забить минимум три мяча – 1,85. А это более вероятно, чем то, что соперники обменяются голами – 2,26.



Прогноз букмекеров на матч

"Ворскла" не отбирала очков у "Шахтера" в чемпионате уже больше четырех лет. Поединок 9 тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Ворскла" состоится в пятницу, 27 сентября. Начало игры в 19:00.