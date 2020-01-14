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"Шахтер" возьмет на сборы двух футболистов из другого клуба УПЛ

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Владислав Вакула / ФК "Мариуполь"

В понедельник, 13 января, "Мариуполь" вышел из отпуска. В состоянии приазовского клуба две потери: Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.

Оба футболиста поедут на первые сборы с "Шахтером". Вакула на данный момент готовится к первым сборам в составе "горняков", Кирюханцев также вскоре должен покинуть расположение команды Бабича.

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В первой части сезона Вакула провел 17 матчей за приазовцев во всех турнирах, забив 3 гола и сделав один ассист. Кирюханцев забил 2 гола в 16-ти матчах.

Первые сборы 2020 года коллектив Бабича проведет в Турции, где у команды уже запланировано три спарринга. "Горняков" впереди ждут матчи против польского "Леха" и словенской "Олимпии".

На данный момент "Шахтер" уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ, "Мариуполь" находится на шестом месте.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол ФК Мариуполь Шахтер Трансферы
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