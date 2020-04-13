"Шахтер" вслед за "Динамо" возобновит тренировки
Донецкий "Шахтер" планирует возобновить тренировки на футбольном поле. В клубе считают, что футболистам, чтобы набрать форму после паузы нужно до трех недель.
Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о планах команды возобновить тренировки, информируют каналы "Футбол 1, 2, 3".
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"В ближайшее время "Шахтер" готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле. У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит одновременно может работать четыре футболиста.
Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат", – сказал Срна.
По мнению помощника Каштру, это всем пойдет на пользу. Также Срна заявил, что у "Шахтера" было несколько вариантов, как работать.
В донецком клубе предпочитают действовать в рамках закона, чтобы не нарушить карантинные ограничения.
"Сегодня введен карантин и мы должны быть примером для всех других и соблюдать закон. Нам нужно это уважать и, исходя из этого, мы создали такую программу", – сказал Срна.
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Сейчас чемпионат Украины приостановлен из-за карантина, который вызван пандемией COVID-19.
В Украине по состоянию на 13 апреля подтверждено 3102 случаи заражения коронавирусом, 97 человек излечились, 93 – умерло.
В УПЛ сыгран первый этап и один тур второго. Лидирует в турнирные таблицы "Шахтер".
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