"Шахтер" вслед за "Динамо" возобновит тренировки

Донецкий "Шахтер" планирует возобновить тренировки на футбольном поле. В клубе считают, что футболистам, чтобы набрать форму после паузы нужно до трех недель.

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о планах команды возобновить тренировки, информируют каналы "Футбол 1, 2, 3".

Читайте также "Динамо" первым среди клубов УПЛ выходит из карантина

"В ближайшее время "Шахтер" готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле. У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит одновременно может работать четыре футболиста.

Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат", – сказал Срна.

По мнению помощника Каштру, это всем пойдет на пользу. Также Срна заявил, что у "Шахтера" было несколько вариантов, как работать.

В донецком клубе предпочитают действовать в рамках закона, чтобы не нарушить карантинные ограничения.

"Сегодня введен карантин и мы должны быть примером для всех других и соблюдать закон. Нам нужно это уважать и, исходя из этого, мы создали такую программу", – сказал Срна.

Читайте также "Шахтер" – заслуженный чемпион, – президент "Динамо" о досрочном завершении УПЛ

Сейчас чемпионат Украины приостановлен из-за карантина, который вызван пандемией COVID-19.

В Украине по состоянию на 13 апреля подтверждено 3102 случаи заражения коронавирусом, 97 человек излечились, 93 – умерло.

В УПЛ сыгран первый этап и один тур второго. Лидирует в турнирные таблицы "Шахтер".

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.