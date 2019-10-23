"Шахтер" выглядит лучше: тренер "Копенгагена" сравнил "Динамо" с "горняками"

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Столе Сольбаккен
Столе Сольбаккен / fc-zenit.ru

Главный тренер датского "Копенгагена" Столе Сольбаккен пообщался с журналистами перед матчем против "Динамо" в Лиге Европы.

51-летний норвежский тренер назвал "Динамо" хорошей командой, но отметил, что донецкий "Шахтер" выглядит лучше.

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Мы видели много матчей "Динамо". Это все еще очень хорошая команда, хотя "Шахтер" покупает дорогих бразильцев для Лиги чемпионов и выглядит лучше. Мы не боимся, но уважаем соперника.

Мы уже играли на этом стадионе против "Днепра". Мы ожидаем два сложных матча против "Динамо". Главное сыграть дисциплинированно в защите и использовать свои шансы в атаке,
– цитирует Сольбаккена Tribuna.com.

Что известно о матче "Динамо" – "Копенгаген"?
Игра состоится в четверг, 24 октября, в рамках 3 тура Лиги Европы. Начало в Киеве в 22:00. Главным арбитром игры будет турок Халил Мелер. До этого пути киевлян и датчан никогда не пересекались.

Предматчевую пресс-конференцию также провел наставник "Динамо" Алексей Михайличенко. Он заявил, что в матче вряд ли примет участие перуанский защитник Карлос Самбрано.

Обзор матча "Динамо" – "Копенгаген" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо Лига Европы
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