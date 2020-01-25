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"Шахтер" выиграл первый матч после отпуска

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"Шахтер" / shakhtar.com

Футболисты "Шахтера" вышли из отпуска и провели первый товарищеский матч. В Турции дебютным соперником дончан стал польский "Лех".

Лех – Шахтер 0:1

Гол: Кривцов, 51

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В стартовом составе "Шахтера" на матч вышли: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Тете, Патрик, Матвиенко, Исмаили и Болбат.

Первый тайм прошел при преимуществе "Шахтера", однако воплотить свое преимущество "горняки" не смогли.

После перерыва первый гол "Шахтера" в 2020 году забил Сергей Кривцов. Болбат подал справа, мяч после рикошета от Шатки прилетел точно в ноги Кривцову и тот хладнокровно отправил мяч в правый угол.

Во втором тайме в "Шахтере" произошло много замен. Игровую практику получили Шевченко, Коноплянка, Коваленко, Фернандо, Сиприано, Хочолава, Маркос, Бондаренко, Трубин, Кирюханцев и Вакула.

В итоге, матч завершился минимальной победой "Шахтера".

  • Следующий спарринг "Шахтер" проведет 26 января против "Войводины".
  • Также "горняков" в Турции ожидают встречи с "Пролетером" и "Словацко".
  • Первый официальный матч в 2020 году "Шахтер" проведет 20 февраля. В 1/16 финала Лиги Европы "горняки" встретятся с "Бенфикой".
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Шахтер Футбол
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