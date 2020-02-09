"Шахтер" выиграл последний матч перед поединком с "Бенфикой" в Лиге Европы: видео
Донецкий "Шахтер" провел последний товарищеский матч в рамках тренировочных сборов в Турции. "Горняки" победили латвийский "Вентспилс".
Шахтер – Вентспилс 1:0
Гол Антонио, 17 (пен)
Смотрите также: "Шахтер" за 8 минут одержал волевую победу над "Олимпией": видео голов
Единственный гол в матче забил Антонио. Бразилец на 17 минуте реализовал удар с пенальти.
Футболисты работали на фоне усталости, и это, конечно, ограничивает интенсивность игры. Есть хорошие моменты, есть то, что удалось меньше. Сейчас команда отдохнет, и физические данные позволят нам проводить полноценные тренировки. Еще есть время до первой официальной игры,
– прокомментировал игру наставник "горняков" Луиш Каштру.
В рамках зимних сборов "Шахтер" провел 8 матчей: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение.
Первый официальный матч в 2020 году "Шахтер" проведет 20 февраля в Лиге Европы. В 1/16 финала дончане встретятся с португальской "Бенфикой".
Шахтер – Вентспилс видеообзор матча
Выбор редакции
-
Украинец Выхрист за 55 секунд сенсационно забил первого соперника в профи – видеосегодня , 08:36
-
Далакян провел сложнейшую защиту пояса WBA и оставил титул чемпиона в Украине – видеосегодня , 08:28
-
Невероятный гол Малиновского, победы Далакяна и Вихриста и другие новости спорта 8 февралясегодня , 07:45