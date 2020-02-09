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"Шахтер" выиграл последний матч перед поединком с "Бенфикой" в Лиге Европы: видео

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"Шахтер" / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" провел последний товарищеский матч в рамках тренировочных сборов в Турции. "Горняки" победили латвийский "Вентспилс".

Шахтер – Вентспилс 1:0

Гол Антонио, 17 (пен)

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Единственный гол в матче забил Антонио. Бразилец на 17 минуте реализовал удар с пенальти.

Футболисты работали на фоне усталости, и это, конечно, ограничивает интенсивность игры. Есть хорошие моменты, есть то, что удалось меньше. Сейчас команда отдохнет, и физические данные позволят нам проводить полноценные тренировки. Еще есть время до первой официальной игры,
– прокомментировал игру наставник "горняков" Луиш Каштру.

В рамках зимних сборов "Шахтер" провел 8 матчей: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение.

Первый официальный матч в 2020 году "Шахтер" проведет 20 февраля в Лиге Европы. В 1/16 финала дончане встретятся с португальской "Бенфикой".

Шахтер – Вентспилс видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер
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