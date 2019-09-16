"Шахтер" выиграл шесть стартовых матчей в Лиге чемпионов: статистика "горняков"
"Шахтер" 14-й раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняков" 18-го сентября ждет настоящее испытание в Харькове, поскольку украинцы сыграют с "Манчестер Сити".
Донецкий клуб выиграл шесть стартовых матчей группового этапа. Пять раз донецкий клуб потерпел поражений на старте группового этапа Лиги чемпионов. Еще дважды дончане расходились с соперником ничьей.
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Победы Шахтера в первом туре Лиги чемпионов
Сезон 2007/2008
Шахтер – Селтик 2:0
Сезон 2008/2009
Базель – Шахтер 1:2
Сезон 2010/2011
Шахтер – Партизан 1:0
Сезон 2012/2013
Шахтер – Норшелланн 2:0
Сезон 2013/2014
Реал Сосьедад – Шахтер 0:2
Сезон 2017/2018
Шахтер – Наполи 2:1
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Поражения Шахтера в первом туре Лиги чемпионов
Сезон 2000/2001
Шахтер – Лацио 0:3
Сезон 2004/2005
Шахтер – Милан 0:1
Сезон 2006/2007
Рома – Шахтер 4:0
Сезон 2011/2012
Порту – Шахтер 2:1
Сезон 2015/2016
Реал – Шахтер 4:0
Ничьи Шахтера в первом туре Лиги чемпионов
Сезон 2014/2015
Атлетик – Шахтер 0:0
Сезон 2018/2019
Шахтер – Хоффенхайм 2:2