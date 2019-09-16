"Шахтер" выиграл шесть стартовых матчей в Лиге чемпионов: статистика "горняков"

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"Шахтер" выиграл шесть стартовых матчей в Лиге чемпионов: статистика "горняков"
"Шахтер" выиграл шесть стартовых матчей в Лиге чемпионов: статистика "горняков" / shakhtar.com

"Шахтер" 14-й раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняков" 18-го сентября ждет настоящее испытание в Харькове, поскольку украинцы сыграют с "Манчестер Сити".

Донецкий клуб выиграл шесть стартовых матчей группового этапа. Пять раз донецкий клуб потерпел поражений на старте группового этапа Лиги чемпионов. Еще дважды дончане расходились с соперником ничьей.

Это интересно: Статистика "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов

Победы Шахтера в первом туре Лиги чемпионов

Сезон 2007/2008

Шахтер – Селтик 2:0

Сезон 2008/2009

Базель – Шахтер 1:2

Сезон 2010/2011

Шахтер – Партизан 1:0

Сезон 2012/2013

Шахтер – Норшелланн 2:0

Сезон 2013/2014

Реал Сосьедад – Шахтер 0:2

Сезон 2017/2018

Шахтер – Наполи 2:1

Читайте также: Календарь "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов

Поражения Шахтера в первом туре Лиги чемпионов

Сезон 2000/2001

Шахтер – Лацио 0:3

Сезон 2004/2005

Шахтер – Милан 0:1

Сезон 2006/2007

Рома – Шахтер 4:0

Сезон 2011/2012

Порту – Шахтер 2:1

Сезон 2015/2016

Реал – Шахтер 4:0

Ничьи Шахтера в первом туре Лиги чемпионов

Сезон 2014/2015

Атлетик – Шахтер 0:0

Сезон 2018/2019

Шахтер – Хоффенхайм 2:2

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Теги: Новости Спорта Шахтер Лига чемпионов Спорт Футбол
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