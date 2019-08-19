"Шахтер" выигрывает, "Заря" проигрывает, "Динамо" не играет: главные итоги 4 тура УПЛ

Четвертый тур УПЛ оказался несколько урезанным. Из-за выступлений "Динамо" и "Мариуполя" в еврокубках, очную встречу команд перенесли аж на сентябрь. При этом не впервые. Но и без них в этом туре было немало интересного.

"Шахтер" уходит в отрыв

Четыре матча – четыре победы. И отрыв от ближайшего соперника в 5 очков. Так новый сезон начал "Шахтер". Не помешал "горнякам" и "Львов", который еще в первом тайме пропустил дважды.

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Необычный пенальти

В матче между "Львовом" и "Шахтером" Алан Патрик был вынужден перебивать пенальти. Все из-за того, что игроки вбежали в штрафную до удара. Вторая попытка была неудачная – Сарнавский отбил. При этом снова игроки обеих команд вбежали в штрафную до удара. Но на этот раз арбитр не заставил перебивать.

Новые шевроны для "Шахтера"

На этот матч "Шахтер" вышел в специальных шевронах. На них нет упоминания об официальном титульном спонсоре УПЛ – букмекерской конторе Favbet. Все из-за того, что титульный спонсор "Шахтера" – букмекеры из PariMatch.

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"Заря" потерпела первое поражение в сезоне

Луганская "Заря" в этом сезоне сыграла больше всех среди украинских клубов. Для "мужиков" матч против "Александрии" стал восьмым. И в нем луганчане проиграли.

Здесь стоит отметить провал защиты "Зари" в двух пропущенных голах. Хотя и мастерство Ковальца отвергать не следует.

Также стоит отдать должное и Ледневу, который забивает во втором матче подряд со штрафного. Хотя и "стенка" из одного игрока от вратаря Панькива тоже заслуживает внимания.

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Игрок тура

Полузащитник "Александрии" Ковалец. Именно он забил два гола в ворота "Зари". А также создал немало проблем для луганчан. Мог оформить хет-трик, но не попал в верхний угол ворот.

Первая нулевая ничья в чемпионате

Во втором туре команды впервые сыграли вничью, а в четвертом – сухую ничью. "Отличились" "Десна" и "Колос". Хотя сам матч выдался довольно богатым на голевые моменты. Один раз мяч даже в штангу попал. А Дегтярев на последних минутах мог принести победу хозяевам. Но удачная игра Яшкова в воротах не дала ему этого сделать.

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Сейв тура

Именно удачная игра вратаря "Колоса" Яшкова позволила ему принести заслуженно очко его команде.

Ничья "Ворсклы" и "Днепр-1"

Еще один ничейный результат был зафиксирован в Полтаве. Там "Ворскла" не сумела преодолеть сопротивление "Днепр-1". При этом полтавчанам пришлось отыгрываться. Забил Коломоец. Форвард в предыдущем сезоне за 26 матчей отличился лишь дважды. При этом сделал это уже в конце чемпионата.

Как это было: "Ворскла" и "Днепр-1" сыграли в результативную ничью в Полтаве, Кравченко был удален

Агрессия тура

В конце матча в Полтаве был удален полузащитник "Днепр-1" Кравченко. Игрок был настолько агрессивен после этого удаления, что начал громить все вокруг, когда покинул пределы поля. Досталось скамье запасных.

Атака фанатов

Матч в Полтаве отличился и околофутбольными событиями. Всю игру фанаты из Днепра оскорбляли полтавчан. За что поплатились после матча. Уже за городом их автобус догнали, и в драке фанаты "Ворсклы" отобрали флаг у болельщиков "Днепр-1".

"Олимпик" катится на дно

Донецкий "Олимпик" – единственная команда в этом сезоне, которая пока не выигрывала очки. Четвертое поражение подряд команда потерпела в домашнем матче от "Карпат". Но здесь стоит отметить действия арбитра Дениса Шурмана, который в середине первого тайма удалил Фабиньо и назначил пенальти в ворота "Олимпика". Гуцуляк с первой попытки не забил, но первым оказался на добивание.

Несколько странное пенальти впоследствии было назначено и в ворота "Карпат". Политыло забил, но его команду это от поражения не спасло.

"Карпаты" же отпраздновали первую победу в сезоне.

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Удаление в "Олимпика"

В целом игроки "Олимпика" удалялись в трех из четырех матчах чемпионата. При этом в игре против "Колоса" удалили сразу двух игроков – Пенькова и Абубакара. Поэтому удаление в игре против "Карпат" стало четвертым для игроков "Олимпика".

"Олимпик" без главного тренера

Такие неудачные результаты не заставили долго ждать действия руководства донецкого клуба – Жулио Сезар был уволен. Теперь его место может занять турецкий специалист.

Результаты матчей 4 тура УПЛ

Ворскла – Днепр-1 1:1

Голы: Коломоец, 55 – Чичиков, 50

Удаление: Кравченко, 90+1 (Днепр-1)

Десна – Колос 0:0

Олимпик – Карпаты 1:3

Голы: Политыло, 62 – Гуцуляк, 26, 65, Ди Франко, 42

Удаление: Фабиньо, 23 (Олимпик)

Незабитый пенальти: Гуцуляк, 26 (Карпаты)

Львов – Шахтер 0:2

Голы: Дентиньо, 31, Марлос, 37

Незабитый пенальти: Патрик, 61

Заря – Александрия 1:2

Голы: Леднев, 88 – Ковалец, 57, 75