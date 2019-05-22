"Шахтер" выпустил провокационные футболки о "Динамо": фото

231 Читати новину українською
Жадсон
Жадсон / twitter.com

Донецкий "Шахтер" начал продавать футболки со знаменитыми словами бывшего игрока Жадсона о киевском "Динамо".

На футболке изображен Жадсон и его выражение "Где "Динамо", где?".

Читайте также: Шахтер – Динамо прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Стоит такая футболка 299 гривен. Купить ее можно на сайте донецкого клуба.

 

"Шахтер" досрочно оформил чемпионство в 29-м туре, одолев в Запорожье луганскую "Зарю". За одну неделю "Шахтер" выиграл в Запорожье два титула. В среду, 15 мая, донецкий клуб победил "Ингулец" в финале Кубка Украины. Таким образом, дончане оформили третий подряд "золотой дубль".

Сегодня, 22 мая, "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Харькове матч 30-го тура чемпионата Украины, который не имеет никакого турнирного значения. После игры "горняков" наградят золотыми медалями УПЛ. После награждения выступят несколько украинских звезд.

blog_ava
Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ
сегодня
1866
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хачериди вместе с сексуальной женой отдыхает на Мальдивах: фото
сегодня 13:15 Хачериди вместе с сексуальной женой отдыхает на Мальдивах: фото
107
Россия сыграет с США, Канада – со Швейцарией: определились участники 1/4 финала ЧМ по хоккею
сегодня 11:20 Россия сыграет с США, Канада – со Швейцарией: определились участники 1/4 финала ЧМ по хоккею
174
Вратарь украинского клуба рассказал о премиях от "Динамо" за отобранные очки у "Шахтера"
21 мая 19:55 Вратарь украинского клуба рассказал о премиях от "Динамо" за отобранные очки у "Шахтера"
227
"Ворскла" чудом победила "Десну" в Чернигове: видео
21 мая 19:03 "Ворскла" чудом победила "Десну" в Чернигове: видео
80
"Боруссия" Д официально приобрела футболиста сборной Германии: фото
21 мая 17:16 "Боруссия" Д официально приобрела футболиста сборной Германии: фото
74
Новости
Больше новостей
Залиште відгук