"Шахтер" выпустил провокационные футболки о "Динамо": фото

Донецкий "Шахтер" начал продавать футболки со знаменитыми словами бывшего игрока Жадсона о киевском "Динамо".

На футболке изображен Жадсон и его выражение "Где "Динамо", где?".

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Стоит такая футболка 299 гривен. Купить ее можно на сайте донецкого клуба.

Товар дня! Особенная футболка с легендарной фразой Жадсона



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"Шахтер" досрочно оформил чемпионство в 29-м туре, одолев в Запорожье луганскую "Зарю". За одну неделю "Шахтер" выиграл в Запорожье два титула. В среду, 15 мая, донецкий клуб победил "Ингулец" в финале Кубка Украины. Таким образом, дончане оформили третий подряд "золотой дубль".

Сегодня, 22 мая, "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Харькове матч 30-го тура чемпионата Украины, который не имеет никакого турнирного значения. После игры "горняков" наградят золотыми медалями УПЛ. После награждения выступят несколько украинских звезд.