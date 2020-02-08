"Шахтер" за 8 минут одержал волевую победу над "Олимпией"

Донецкий "Шахтер" в контрольном матче отпраздновал победу в поединке против текущего лидера чемпионата Словении "Олимпии" из Любляны – 3:1.

Шахтер – Олимпия Любляна 3:1

Голы: Патрик 82, Коноплянка 89, Мораес 90 – Вукушич 27

В первом тайме "горняки" пропустили на 27-й минуте после удара Вукушича со штрафного.

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Отыграться "Шахтер" сумел лишь в концовке встречи. На 82-й минуте Алан Патрик эффектно замкнул передачу Коноплянки, через семь минут сам Коноплянка вписал свое имя в протокол, забив со штрафного (мяч срикошетил от защитника и дезориентировал кипера "Олимпии"), а уже в компенсированное время окончательный счет во встрече установил Мораес.

9 февраля подопечные Луиша Каштру сразятся с "Вентспилсом" – это будет завершающий контрольный матч второго учебно-тренировочного сбора в Турции. В конце февраля "Шахтер" встретится с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 20 февраля в Харькове.

Интересно, что три дня назад против этого же соперника играло киевское "Динамо", одержав победу 5:0.

Видеообзор матча Шахтер – Олимпия появится позже...