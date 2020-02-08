24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Шахтер" за 8 минут одержал волевую победу над "Олимпией"

29 Читати новину українською
Шахтер – Олимпия Любляна результат и видео голов / ФК "Шахтар"

Донецкий "Шахтер" в контрольном матче отпраздновал победу в поединке против текущего лидера чемпионата Словении "Олимпии" из Любляны – 3:1.

Шахтер – Олимпия Любляна 3:1

Голы: Патрик 82, Коноплянка 89, Мораес 90 – Вукушич 27

В первом тайме "горняки" пропустили на 27-й минуте после удара Вукушича со штрафного.

К теме: "Шахтер" победой начал второй зимний сбор в Турции – видео голов

Отыграться "Шахтер" сумел лишь в концовке встречи. На 82-й минуте Алан Патрик эффектно замкнул передачу Коноплянки, через семь минут сам Коноплянка вписал свое имя в протокол, забив со штрафного (мяч срикошетил от защитника и дезориентировал кипера "Олимпии"), а уже в компенсированное время окончательный счет во встрече установил Мораес.

9 февраля подопечные Луиша Каштру сразятся с "Вентспилсом" – это будет завершающий контрольный матч второго учебно-тренировочного сбора в Турции. В конце февраля "Шахтер" встретится с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 20 февраля в Харькове.

Интересно, что три дня назад против этого же соперника играло киевское "Динамо", одержав победу 5:0.

Видеообзор матча Шахтер – Олимпия появится позже...

Двое бывших беркутовцев после обмена вернулись в Киев и обратились к Зеленскому
сегодня
1507
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Шахтер Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 февраля 15:30 Артем Далакян – жертва войны в Нагорном Карабахе, украинский чемпион мира по боксу
Андрій Тудовші 116
7 февраля 11:27 Украина сыграет еще 3 товарищеских матча: кто станет соперником нашей сборной
Ігор Саджениця 195
сегодня 15:53 Игроки не реализовали девять пенальти подряд в игре за Суперкубок Японии – видео
Ігор Саджениця 92
сегодня 10:10 Артем Далакян – Хосбер Перес: анонс чемпионского боя, который пройдет в Киеве
Андрій Тудовші 122
7 февраля 19:46 Украинский тренер, работающий в эпицентре коронавируса Ухане, рассказал о ситуации в городе
Юрій Семенюк 275
Новости
Больше новостей
Залиште відгук